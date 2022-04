"Das ist mir alles zu schwammig": Was Ex-Schiri Rafati am Umgang mit dem Wechselfehler des FC Bayern stört

Einer geht vom Feld, einer kommt drauf. So läuft das normalerweise, wenn in einem Fußballspiel gewechselt wird. Denn auf dem Spielfeld dürfen pro Mannschaft immer nur höchstens elf Spieler sein. Doch am Samstag war das beim Bundesliga-Spiel des FC Bayern beim SC Freiburg anders: Bei den Münchnern waren es plötzlich zwölf! "Die Bayern trifft eine Teilschuld, die Hauptverantwortlichkeit liegt aber beim Schiedsrichter-Team", sagt der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Babak Rafati im Gespräch mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Ex-Schiedsrichter Rafati bewertet diese Aussage von Fröhlich als "Ausrede" des Deutschen Fußball-Bundes. "Das ist mir alles zu schwammig. Mir fehlt das klare Bekenntnis vom DFB. Warum stellt sich keiner hin und sagt, dass es ein klarer Fehler vom Schiedsrichter-Team gewesen ist? Dieses Vorgehen zeigt einmal mehr, dass die Fehlerkultur beim DFB nicht gut ist", sagte Rafati. Aus seiner Sicht hätten die Referees bemerken müssen, dass mit Corentin Tolisso nur ein Spieler den Platz verlassen hat und mit Niklas Süle und Marcel Sabitzer zwei Spieler reingekommen sind. "Man muss Mathe in der Schule nicht als Leistungsfach gehabt haben, um diese Rechnung zu verstehen. Hauptschiedsrichter Christian Dingert hat sich auf den vierten Mann verlassen. Da hat sich eine Routine eingeschlichen. Eigentlich hätte es wie in der Kreisliga laufen müssen - da zählen die Schiedsrichter auch immer durch", sagt Rafati.

FC Bayern etwa 20 Sekunden in Überzahl

Schiedsrichter-Boss Fröhlich will die Situation mit den DFB-Referees noch einmal besprechen. Rafati geht davon aus, dass der Verband den Unparteiischen eine "klare Ansage" machen werde. "Morgen gibt´s bestimmt ein Rundschreiben. Da wird es eine klare Zuordnung geben. Ich gehe davon aus, dass der vierte Offizielle für die Auswechslungen noch mehr in die Verantwortung genommen wird und durchzählen muss. Er gibt dann grünes Licht und das Spiel geht weiter. Dann haben wir wegen so einer Lappalie nicht mehr so einen Wirbel", sagt der frühere FIFA-Referee.