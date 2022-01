Freiburg-Boss bestätigt Transfer-Gespräche: DFB-Profi Nico Schlotterbeck vor Sommer-Wechsel?

Eine Garantie, dass Schlotterbeck über die Saison hinaus bei den Breisgauern bleiben wird, gibt Saier nicht. Der Verein werde mit dem Spieler nach Saisonende "gemeinsam eine gute Entscheidung treffen. Aber ich werde nicht sagen: 'Er ist kommende Saison auf jeden Fall noch bei uns'. Das wäre auch ein Stück weit vermessen", ließ der Freiburg-Chef Raum für Transfer-Spekulationen offen. Winter-Abgänge werde es beim SCF allerdings nicht geben: "Wir werden so zusammenbleiben und jetzt niemanden abgeben", so Saier. Laut Sky sollen unter anderem der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten gehören. Als Ablöse könnten demnach 20 bis 25 Millionen Euro fällig werden.

Nico Schlotterbeck hat in seiner jungen Karriere schon viel erreicht: Der Verteidiger des SC Freiburg ist amtierender U21-Europameister und wurde von Bundestrainer Hansi Flick im vergangenen Jahr (September und Oktober) zweimal für die A-Nationalmannschaft nominiert, kam aber noch zu keinem Einsatz in der DFB-Elf. Der 1,91 Meter große Defensivspezialist ist aber unter Trainer Christian Streich beim SCF gesetzt. In dieser Saison kommt der ehemalige Leih-Spieler von Union Berlin bereits auf 19 Pflichtspieleinsätze. Am vergangenen Wochenende fehlte Schlotterbeck, dessen älterer Bruder Keven ebenfalls in Freiburg spielt, erstmals in dieser Bundesliga-Saison im Kader des Liga-Vierten.