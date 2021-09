Freiburg-Trainer Streich mit bemerkenswerter Pressekonferenz nach Spiel in Mainz: "Abartig geärgert"

"Dieser Scheiß jetzt, am fünften Spieltag über den Europapokal zu reden", polterte Streich. Ihn selbst hätte es "wahnsinnig aufgeregt, wenn das von irgendwo gekommen wäre. Genau das habe ich gemacht." Schließlich könnten die Mainzer "alles gebrauchen, aber nicht so ein Zeugs von einem anderen Trainer, der nicht genug nachgedacht und sich zu so einem Blödsinn hinreißen lassen hat." Er wolle sich bei "allen Mainzer Verantwortlichen entschuldigen."