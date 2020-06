Freiburg verabschiedet sich aus Europa-League-Rennen – Quali-Duell zwischen Wolfsburg und Hoffenheim

Europa-Vorentscheidung in der Bundesliga! Mit der 1:3 (1:3)-Niederlage beim FC Bayern München hat der SC Freiburg sich endgültig aus dem Kampf um die Europa League verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich hat keine Chance mehr, am letzten Spieltag den siebten Platz zu erreichen, der zu einer Teilnahme an der Qualifikation berechtigen würde. Genau wie Eintracht Frankfurt. Die Hessen hatten noch theoretische Chancen, kamen beim 1. FC Köln aber nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Nach Abschluss des vorletzten Spieltags stehen die Hoffenheimer, die den 1. FC Union Berlin mit 4:0 (3:0) besiegen konnte, auf dem siebten Platz. Die Kraichgauer haben noch die Chance, die Qualifikation noch zu umgehen. Es kommt zum Fernduell mit dem VfL Wolfsburg, der nach dem 4:1 (1:0)-Sieg beim FC Schalke 04 als Sechster punktgleich mit der TSG ist. Dieser Platz würde zur direkten Teilnahme an der Europa League berechtigen. Der Siebte muss durch die Ausscheidungsrunden. Wolfsburg verfügt über die weitaus bessere Tordifferenz und empfängt zum Saisonabschluss des FC Bayern. Die Hoffenheimer, die nach zweijähriger Abstinenz in den Europacup zurückkehren, müssen bei Borussia Dortmund ran.

Bundesliga-Siebter profitiert von Pokal-Konstellation

Der Siebte der Bundesliga, der in der Europa-League-Quali antreten darf, weil die beiden Pokalfinalisten FC Bayern und Bayer Leverkusen bereits für den Europacup qualifiziert sind, muss am 17. September in der zweiten Qualifikationsrunde ran, es folgen die dritte Qualifikationsrunde am 24. September sowie die Playoffs, die am 1. Oktober beginnen. Die Gruppenphase beginnt am 22. Oktober.