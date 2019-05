Massenschlägerei in Freiburg: 14 Festnahmen und mehrere Verletzte nach Fortuna-Spiel

Es wird vermutet, dass die beiden Fan-Gruppen die Auseinandersetzung an einer Tankstelle nahe der Freiburger Innenstadt ganz gezielt gesucht hätten. Als die Fortuna-Fans aus ihrem Bus sprangen, waren ihre Kontrahenten vom SC Freiburg schon da. Kurz darauf flogen die Fäuste.

Nach dem Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf (1:1) ist es zu einer heftigen Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilte wurden dabei am Sonntag mehrere Beteiligte verletzt und mussten zum Teil vom Rettungsdienst versorgt werden. Eine konkrete Zahl nannte die Polizei in ihrer Meldung nicht.

Der Polizeimeldung zufolge wurden sieben Fortuna-Ultras nach einer erfolgreichen Fahndung auf der Autobahn gestellt und vorläufig festgenommen. Sieben weitere Schläger aus Freiburg konnte die Polizei bereits am Tatort festnehmen.

Die Partie in Freiburg endete 1:1 unentschieden. In einem Spiel, in dem es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, lieferten sich die Teams einen munteren Schlagabtausch. Die Freiburger konnten sich trotz einer umstrittenen Gelb-Roten Karte gegen Janik Haberer einen Punkt im Duell gegen die Düsseldorfer sichern. Nach Angaben der Polizei war es vor und während des Matches im Schwarzwald-Stadion lediglich zu kleineren Störungen und einzelnen Straftaten gekommen.