Freiburg darf freitags und sonntags spielen: Klub und Anwohner einigen sich auf Vergleich im Stadionstreit

Der Rechtsstreit des Bundesligisten SC Freiburg mit Anwohnern des neuen Europa-Park Stadions ist beigelegt. Gemeinsam mit der Stadt und dem Regierungspräsidium einigten sich die Parteien am Mittwoch auf einen Vergleich. "Ich freue mich darüber, da wir so wichtige Planungssicherheit erreichen“, sagte SC-Vorstand Oliver Leki in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Der Klub darf nun in seiner neuen Heimspielstätte auch freitagabends und sonntagmittags (13.00 bis 15.00 Uhr) spielen.

Anzeige