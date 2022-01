Freiburg-Profi Nico Schlotterbeck möchte "noch ein Regal höher" spielen – FC Bayern und BVB wohl interessiert

Nico Schlotterbeck vom Bundesligisten SC Freiburg hat einen Wechsel ins Ausland nach dieser Saison mehr oder weniger ausgeschlossen. "Für mich ist das immer noch ein Traum, dass ich in der Bundesliga spiele. Und deswegen habe ich nicht das Verlangen danach, ins Ausland zu gehen", sagte der Innenverteidiger dem TV-Sender Sky: "Egal ob es jetzt England, Spanien oder Italien ist - ich will in Deutschland bleiben, wenn es geht."

