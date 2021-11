Freiburg-Profi Nicolas Höfler: Darum sprechen wir nicht von der Champions oder Europa League

"Wir sind ambitioniert, aber die meisten von uns hauen jetzt nicht raus: Wir wollen in die Champions oder Europa League, sondern wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und diese Erfolgswelle so lange wie möglich zu reiten." Höfler spielte bereits in der Jugend des SC Freiburg, war nur zwischen 2011 und 2013 per Leihe bei Erzgebirge Aue aktiv. In der aktuellen Saison stand der 31-Jährige bereits neunmal in der Startelf. Insgesamt kommt der Mittelfeldspieler schon auf 233 Partien für die Breisgauer.