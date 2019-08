Freiburg-Star Nils Petersen spottet über Premier League: "Da gucke ich lieber zweite Liga"

Freiburg-Star Nils Petersen schießt in Richtung Premier League und verteidigt die Bundesliga. Im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de spricht er über die Qualitäten des deutschen Oberhauses, Englands Top-Liga und die Zukunft seines Teamkollegen Luca Waldschmidt.

"Noch vor sechs Jahren standen zwei deutsche Teams im Finale der Champions League. Ich denke nicht, dass die Liga grundsätzlich an Attraktivität verliert", sagte Petersen über die Bundesliga: "Nur weil man in England viel Geld verdient heißt es dann, es sei nicht mehr attraktiv, in der Bundesliga zu spielen."

Petersen guckt lieber Zweitliga-Fußball

Die Premier League ging bereits am vergangenen Wochenende los. Zu den Fernsehzuschauern zählte der Freiburger aber nicht. "Wenn ich jetzt sehe, dass Sky wieder die Premier League zeigt, lechze ich dem nicht hinterher. Da gucke ich lieber zweite Liga", sagte der 30-Jährige.

Die Premier League habe zwar zuletzt "gut investiert" und vergangenes Jahr international Erfolge gefeiert, aber ob das langfristig so bleibe, müsse man abwarten.