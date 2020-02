Freiburg-Profi Nicolas Höfler bei Düsseldorf-Gegentor in Kabine: Christian Streich klärt auf

Der SC Freiburg hat am Samstagnachmittag im Bundesliga-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (0:2) ein Tor in Unterzahl kassiert - aufgrund einer kuriosen Szene um Freiburg-Mittelfeldspieler Nicolas Höfler. Der 29-Jährige war vor einem eigenen Eckball, der durch einen Fortuna-Konter schließlich zum 0:2 führte, in die eigene Kabine gestürmt. Gerüchte über eine spontane Toiletten-Pause kamen auf - doch SCF-Coach Christian Streich klärte die Szene kurz nach dem Spiel auf.

So sei der 29-Jährige umgeknickt und habe deshalb in der Kabine einen Verband kriegen müssen, sagte Streich nach der Niederlage. Währenddessen erzielte Düsseldorfs Erik Thommy in der 61. Minute den Siegtreffer. Nach einer Balleroberung der Gäste sprintete Thommy fast über den gesamten Platz und blieb anschließend auch im Duell mit SC-Torhüter Alexander Schwolow cool. "Es passt natürlich genau, dass wir da das 0:2 kriegen, wenn einer weniger auf dem Platz ist", ärgerte sich Streich bei Sky. "Du kannst keine Kommunikation mehr führen, wenn er fehlt." Kurz darauf kam Höfler zurück auf den Rasen und spielte durch.

50 ehemalige Spieler des SC Freiburg und was aus ihnen wurde Ob Joachim Löw, Jörg Schmadtke oder Alexander Iashvili - das sind die ehemaligen Spieler des SC Freiburg. Der SPORTBUZZER verrät, was aus ihnen geworden ist. ©

Anzeige

Freiburg verpasst Anschluss an Spitzengruppe