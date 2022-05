Freiburg-Rekordspieler Zeyer über das Pokal-Finale, Gegner RB Leipzig und Trainer Streich

Der SC Freiburg steht zum ersten Mal überhaupt im Finale des DFB-Pokals. Mit einem Sieg gegen RB Leipzig am Samstag (20 Uhr/ARD und Sky/ Sky Ticket [Anzeige]) könnte der Sport-Club die Enttäuschung über das knappe Verpassen der Champions League wettmachen. Allerdings zeigte die Defensive zuletzt einige Schwächen. Beim unglücklichen 1:2 in Leverkusen am letzten Bundesliga-Spieltag präsentierte sich Freiburg, das in die Europa League einzog, aber wieder in guter Form. Freiburgs Rekordspieler Andreas Zeyer sieht im Finale keinen großen Favoriten. Über das Endspiel, die Entwicklung der Freiburger und Trainer Christian Streich spricht der 53-Jährige im Interview mit dem SPORT BUZZER, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) angehört.

Sehr gut. In dieser Saison spielt Freiburg sehr konstant und leistet sich kaum Hänger. Sie treten als Team auf und haben sich die Erfolge hart erarbeitet – der Einzug in die Europa League und die Final-Teilnahme im Pokal sind absolut verdient.

Ich lebe schon lange nicht mehr in Freiburg und habe relativ wenig Kontakt zum Sport-Club. Es ist auch schon eine Weile her, dass ich mal dort gewesen bin. Aber natürlich verfolge ich den Verein aus der Ferne.

Sind Finke und Streich zu vergleichen?

Ich würde nicht sagen, dass Leipzig als Favorit in das Spiel geht. Freiburg steht sehr stabil, Leipzig besitzt viel Qualität. Da treffen zwei richtig gute Mannschaften in Berlin aufeinander. Es ist ganz schwer, einen Tipp für dieses Finale abzugeben.

Das sind schon zwei sehr unterschiedliche Typen. Beide setzen andere Schwerpunkte in ihrer Arbeit. Die Herangehensweise von Christian kann ich nicht beurteilen, da ich ihn nur als Spieler gut kenne. Aber beide genießen ein hohes Ansehen in Freiburg. Volker Finke hat alles aufgebaut. Ohne ihn würde es den SC Freiburg so heute nicht geben.

Es ist immer wichtig, dass man Spieler wie Christian Günter in der Mannschaft hat. Er liefert auf einem hohen Niveau permanent konstante Leistungen ab. Er ist sehr verlässlich – da weiß man als Trainer, was man bekommt. Er hat wie einige andere Freiburger nur wenige Schwächen gezeigt.

Ziel Klassenerhalt hat Tradition

Freiburg ist in der kommenden Saison sicher in der Europa League mit dabei. Sie haben mit dem Verein in den Jahren 1995 und 2001 international gespielt. Wie fühlt sich das mit dem SC an?

Das ist für alle Freiburger ein großes Erlebnis und ein großer Erfolg für den ganzen Verein. Es ist für die Menschen in der Umgebung auch mal schön, wenn ein paar andere Mannschaften in die Stadt kommen. Die Spiele mit Freiburg im damaligen UEFA-Cup waren immer eine besondere Erfahrung.

Bei all diesen aktuellen Erfolgen muss der Klub doch auch mal ein anderes Saisonziel als nur den Klassenerhalt ausrufen…

Nein, damit macht der Sport-Club alles richtig. Und so in die Saison zu starten hat Tradition. Die Möglichkeiten in Freiburg wurden in dieser Saison optimal ausgenutzt. Es gibt nur eine kleine Anzahl an Leuten, die Einfluss auf wichtige Entscheidungen nehmen. Dadurch entsteht nie eine große Unruhe, es entwickelt sich eine Konstanz auf der Trainer-Position und es wird immer wieder probiert, verschiedene Dinge noch besser zu machen.