SC Freiburg überholt BVB - Netzreaktionen zur Waldschmidt-Show: "Dortmund jetzt Freiburg-Jäger"

Manch einer dürfte sich beim Blick auf die Bundesliga-Tabelle erst einmal die Augen reiben: Der FC Bayern auf Platz eins, so weit so gut. RB Leipzig ist Zweiter, ja sicher. Aber dann folgt auf Platz drei der SC Freiburg ! Letzte Saison als Dreizehnter nur knapp vor der Abstiegszone gelandet, sind die Schwarzwälder jetzt nach sechs Spieltagen nur einen Punkt hinter Meister FC Bayern - und sogar vor Borussia Dortmund , der zwei Punkte dahinter folgt. Und zu verdanken hat das Team von Trainer Christian Streich dies vor allem einem jungen Mann: Luca Waldschmidt sicherte dem SCF gegen Fortuna Düsseldorf mit einem Traumtor in der 81. Minute den 2:1-Sieg .

Waldschmidt kommt als Joker in die Partie - und schießt Freiburg auf Platz drei

Dabei konnte sich Trainer Streich bei den Rheinländern sogar noch erlauben, Waldschmidt zunächst auf der Bank zu lassen. Schon zum dritten Mal in Folge war der 23-Jährige, der zuletzt auch erstmals ins DFB-Team berufen wurde, erst einmal Ersatz. Erst in der 72. Minute brachte der Streich sein Sturm-Juwel für Lucas Höler in die Partie. Höler hatte schon in der 64. Minute die Chance gehabt, die Freiburger auf die Siegerstraße zu bringen. Bei einem Foulelfmeter scheiterte er aber an Fortuna-Keeper Zack Steffen. Dank Waldschmidts Treffer nach tollem Solo fiel das aber nicht mehr ins Gewicht.