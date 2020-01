Freiburg-Trainer Christian Streich spricht sich gegen Kameras in der Kabine aus - "Aber es wird kommen"

Freiburgs Trainer Christian Streich ist gegen die Öffnung der Spielerkabinen in der Bundesliga für die Medien. „Zum Glück gibt es das nicht. Ich bin ein Verfechter, dass man einen Rückzugsraum hat“, sagte der 54-Jährige im Aktuellen Sportstudio des ZDF am Samstagabend nach dem 2:1-Auswärtssieg am Nachmittag beim 1. FSV Mainz 05. „Die Jungs werden in Ruhe gelassen, es ist der letzte Intimraum.“ Deshalb sei er dafür, die Kabinentür zuzulassen. „Ich bin ein totaler Gegner der Öffnung, aber sie wird kommen, weil so mehr Geld reinkommt“, prophezeite er.