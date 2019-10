Freiburg-Trainer Christian Streich kritisiert eigene Fans nach Pyro-Show scharf: "Katastrophe"

Trainer Christian Streich hat einen Teil der eigenen Fans vom SC Freiburg für das Abbrennen von Pyrotechnik bei der 0:2-Niederlage beim 1. FC Union Berlin scharf kritisiert. „Ich weiß nicht, ob sie besonders cool sein wollten, weil sie in der Hauptstadt sind“, sagte Streich nach der Begegnung am achten Spieltag in der Fußball-Bundesliga am Samstag: „Du kommst raus auf den Platz und in der Kurve brennen die Bengalos. Das ist eine Katastrophe, das können wir gar nicht gebrauchen.“