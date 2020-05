Freiburg-Coach Streich schießt gegen Kritiker von Werder-Kollege Kohfeldt: "Das ist unmöglich"

"Das hört sich jetzt komisch an, aber es gibt eine gute Sache“, sagte Streich am Samstag. Er richtete sich an seinen zuletzt von einigen Ex-Profis stark kritisierten Werder-Kollegen Florian Kohfeldt. "Wenn ich gesehen, gehört und gelesen habe, was einige Leute, ehemalige Spieler von Bremen und sogenannte Experten abgelassen haben, da muss ich sagen, das ist unmöglich." Streich wollte diese Worte unbedingt loswerden, weil er Kohfeldt enorm schätzt. "Ob diese Leute nicht mal nachdenken, bevor sie irgendwelche Sachen in die Mikrofone schwätzen“, meinte Streich.Dass dessen Kritiker nun erst mal verstummen dürften, blieb aber Streichs einziger Lichtblick an diesem Wochenende.