Abflug im Sommer? Freiburgs Nationalspieler Nico Schlotterbeck spricht über einen Wechsel

"Im Sommer war ich sicher, dass es hier der Fall ist, und genau so ist es gekommen. Wenn ich das Gefühl haben sollte, dass ich den nächsten Schritt woanders machen sollte, werde ich das tun.“ Es sei reizvoll, sagte Schlotterbeck, wenn sich erfolgreiche Klubs aus dem In- und Ausland für ihn interessieren würden.

Sein Vertrag endet am 30. Juni 2023. Dank seiner Entwicklung hatte Schlotterbeck bereits in der vergangenen Wintertransferphase Angebote vorliegen. "Für mich war klar, dass ich in Freiburg bleiben werde“, sagte er. "Ich kriege hier das Vertrauen des Trainers und der Offiziellen und will mit dem SC Freiburg eine starke Saison spielen.“