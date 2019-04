Freiburgs Trainer Streich lobt RB Leipzig: Zehn Jahre gut gearbeitet

Freiburg. Freiburgs Trainer Christian Streich hat den kommenden Gegner RB Leipzig für dessen Entwicklung in den vergangenen Jahren gelobt. „Wenn du diese für uns unvorstellbaren Mittel hast, ist der Erfolg offensichtlich planbar, aber er kommt nicht automatisch“, sagte Streich vor dem Auswärtsspiel des SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga gegen Leipzig. „Sie spielen guten Fußball, haben Spieler geholt wie Forsberg und Poulsen, die damals sehr teuer waren, aber jung, die haben sie entwickelt“, sagte er am Donnerstag und lobte RBL für zehn Jahre gute Arbeit.