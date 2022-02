Freie Bahn für David Suvanto: Schwede verlängert bei den Dresdner Eislöwen

Heiß auf die Playoffs

Dazu brachte der Keeper auch gleich noch seinen schwedischen Teamkollegen David Suvanto mit. Und auch das aus besonderem Anlass. Der 27-Jährige ist der nächste Spieler, der seinen Vertrag beim DEL2-Spitzenreiter verlängert. Damit ist auch die erste Kontingentstelle für die kommende Spielzeit besetzt. Der Verteidiger kam im Sommer von den Löwen Frankfurt, wo er in der vergangenen Saison wegen einer Herzmuskelentzündung nach einer Covid-Erkrankung nur 19 Spiele bestritten hatte. Umso besser läuft es für den Blondschopf aber jetzt bei den Blau-Weißen. Er verpasste noch kein einziges Spiel, erzielte in 38 Partien zehn Tore und gab 15 Vorlagen. Dazu belegt er mit einem Wert von +22 den dritten Rang in der internen Plus-Minus-Statistik des Teams.

Suvanto selbst macht es mit dem Team viel Spaß und deshalb sei es eine leichte Entscheidung gewesen. Er ist schon heiß auf die Playoffs. Zunächst aber gilt es das Mammutprogramm in den kommenden beiden Tagen zu absolvieren. „In Schweden ist es nicht so unüblich, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu spielen, in Deutschland erlebe ich das das erste Mal“, erklärt Suvanto. Um die Belastung ein wenig zu verteilen, wird gegen Tölz der junge Kristian Hufsky im Tor stehen, gegen Kaufbeuren Janick Schwendener.