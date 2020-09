Freie Bahn für Dynamo-Fans: Vorverkauf für HSV-Spiel kann beginnen

Anzeige

Dresden. Die nächste wichtige Hürde auf dem Weg zur Rückkehr der Fans ins Stadion ist genommen: Sachsenweit haben sich in der vergangenen Woche weniger als fünf von 100 000 Einwohnern mit dem Coronavirus angesteckt. Das ist nicht mal ein Siebentel des Wertes, bei dem der Freistaat die Schutzmaßnahmen wieder verschärfen würde und dessen Höhe mit ausschlaggebend dafür ist, ob und wie viele Zuschauer zugelassen sind.

Die weiterhin relativ geringe Anzahl an Neuinfektionen erlaubt nun jedenfalls der SG Dynamo Dresden, am Mittwoch mit dem Verkauf der Eintrittskarten fürs Pokalspiel gegen den Hamburger SV zu beginnen. Die genaue Zahl der Zuschauer, die am nächsten Montag ab 18.30 Uhr im 32 000 Personen fassenden Rudolf-Harbig-Stadion in den Steh- und Sitzbereichen Platz finden dürfen, ist noch offen. Zwar sind Gästefans nicht zugelassen, aber die Anzahl der nötigen Abstandsplätze ist noch die große Unbekannte und hängt davon ab, wie kleinteilig die Buchungen sind.

Erst am vergangenen Freitag hatte Dresdens Gesundheitsamt das Hygienekonzept des Vereins genehmigt. Am Dienstag geben die Schwarz-Gelben voraussichtlich einige Details zum Vorverkauf bekannt. „Gott sei Dank, wir freuen uns total darauf“, sagte Cheftrainer Markus Kauczinski zum „Fan-Comeback“.

„Das Zusammenspiel wird immer besser“

Sportlich sind die SGD-Profis für die Begegnung mit dem favorisierten Zweitligisten jedenfalls schon mal gerüstet. Nachdem die ersten vier Testspiele allesamt verloren gegangen waren, lässt sich die Bilanz aus den vergangenen beiden Partien gegen die Zweitligisten Köge (Dänemark) und Erzgebirge Aue sehen: zwei Siege, 6:1 Tore. Bei dem 1:0-Erfolg im Sachsenderby bei den „Veilchen“ am Sonnabend war klar erkennbar, dass sich die Abwehr immer besser einspielt. „Darauf kann man aufbauen. Wir sind abgezockt gewesen, haben die Nerven behalten, ein gutes Spiel abgeliefert. Nur nach vorne muss es noch ein bisschen sauberer werden“, bilanzierte Dresdens Torwart Kevin Broll.

Auch Torschütze Agyemang Diawusie sieht eine positive Entwicklung, aber noch nicht das Ende der Fahnenstange: „Das Zusammenspiel wird von Spiel zu Spiel besser. Wir wissen, dass es über die ganze Saison hinweg noch viel Arbeit wird. Natürlich kann jeder von uns noch eine Schippe drauflegen, auch ich selber“, so der gebürtige Berliner, der von Dynamos künftigem Drittliga-Kontrahenten FC Ingolstadt an die Elbe gewechselt war.

Wenn Kauczinski am Mittwoch zur ersten Einheit der neuen Trainingswoche ruft, ist auch Luka Stor nach beendeter Länderspielreise voraussichtlich wieder mit dabei. Seine slowenische U21-Auswahl erkämpfte nach der 1:2-Niederlage gegen Italien vom Donnerstag am Montag nach 0:3-Rückstand noch ein 3:3 gegen Ungarn.

Ärzte geben Atilgan und Will grünes Licht

Dynamos anderer Juniorennationalspieler Kevin Ehlers muss dagegen eine Trainingspause einlegen. Seit er am Donnerstag bei Deutschlands U20-Länderspiel gegen Dänemark umknickte, laboriert er an muskulären Problemen im rechten Außenknöchel. Immerhin: Am Montag ergab eine Untersuchung in der Dresdner Uniklinik, dass der 19-jährige Verteidiger keine schwerwiegende Verletzung erlitt.

Wie die Sportgemeinschaft weiter mitteilte, erhielten zwei weitere Profis von den Mannschaftsärzten grünes Licht für den Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining. Paul Will, der sich im Test gegen Köge eine Nasenbeinfraktur zugezogen hatte, steht damit nur eine Woche nach dem Vorfall am Mittwoch wieder mit seinen Teamkollegen auf dem Platz.

