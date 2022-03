Nur noch drei freie WM-Tickets: Wie es für Wales, Australien und Co. jetzt weitergeht

Der WM-Traum für zwei Teams ist bereits am 7. Juni beendet. Der Vertreter Asiens wird im Duell zwischen den Vereinigten Arabischen Emirate und Australien in Doha ermittelt. Der Sieger der Partie trifft in den interkontinentalen Playoffs auf Peru, das sich in der Südamerika-Qualifikation als fünftplatziertes Team für die Playoffs qualifiziert hatte. Zudem steht vor dem Playoff-Endspiel in Europa zunächst das Halbfinale zwischen Schottland und der Ukraine am 7. Juni an. Wegen des russischen Angriffskriegs findet das Duell erst verspätet statt, der Sieger trifft dann auf Wales. Ein genaues Datum für das entscheidende Match im Juni gab die UEFA nicht bekannt.