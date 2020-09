Freier Tag trotz anstehendem Pokalspiel: Wird 96-Trainer Kenan Kocak zum Softie?

96-Trainer Kenan Kocak steht für Strenge und Konsequenz. Der Torwartwechsel bei 96, der Kapitänstausch, das Poboken als Trainingsstrafe, die intensiven Läufe am Ende der Einheiten – alles Indizien für einen Trainer, der keine Kompromisse macht, wenn er überzeugt ist von etwas. Sportdirektor Gerhard Zuber gab zuletzt zu, dass er als Spieler „nicht der Richtige für den Trainer“ gewesen wä­re. Zumal Zuber als Profi in Fürstenfeld oder Voigtsberg eher nicht so der Trainingsweltmeister war. Nun zeigt sich Kocak plötzlich nicht von seiner harten, sondern von der soften Seite.

Jubel über freien Tag bei den 96-Spielern

Jubel gestern auf dem Trainingsplatz. Valmir Sulejmani schoss als sechster Schütze an die Latte. Die Mannschaft feierte den Volltreffer wie einen Pokalsieg. Sechs von 18 Versuchen mussten im Lattenschießen an die Stange, Sulejmani holte mit seinem Versuch den Feierabend heraus. Die Spieler haben heute frei, drei Tage vor dem ersten Pflichtspiel, der DFB-Pokal-Partie in Würzburg. Ein freier Tag so kurz vor einem wichtigen Wettkampf, das ist ungewöhnlich. „Die Mannschaft hat sich das verdient“, sagte Kocak nachher milde.