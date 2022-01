Freies Wochenende für 96-Profis: Hansen und Franke zurück im Training - Trio fehlt

Nach zuletzt intensiven Trainingstagen können die Spieler von Hannover 96 erst einmal durchschnaufen. Am Samstag und Sonntag hat das Team frei. Ab Montag will Trainer Christoph Dabrowski „wieder losmarschieren Richtung Heidenheim“. Gespielt wird am kommenden Freitagabend (4. Februar) – die nächste schwere Partie, dann beim Tabellensechsten.

Dreierturnier und Läufe am Freitag

Am gestrigen Freitagvormittag stand jedoch noch eine letzte Einheit für diese Woche auf dem Programm. Nach einem ausgiebigen Warm-up-Programm hat die Mannschaft ein Dreierturnier auf Kleinfeld sowie Läufe absolviert.