Freistaat Sachsen lenkt ein: BSG Chemie Leipzig kehrt auf Trainingsplatz zurück

Leipzig. Die Zeit der Untätigkeit ist vorbei, zumindest für die Kicker der BSG Chemie Leipzig. Wie der Club am Freitag via Facebook mitteilte, erkennt der Freistaat Sachsen die Regionalliga Nordost nun doch als semi-professionelle bzw. professionelle Spielklasse an. Damit fallen die Spieler der ersten Leutzscher Mannschaft unter die im Land geltenden Ausnahmeregelungen für Profisportler und dürfen das gemeinsame Training wieder aufnehmen. Theoretisch wären so auch Spiele wieder möglich, allerdings ohne Zuschauer. Aktuell pausiert die Liga jedoch aufgrund eines Verbandsbeschlusses.

Anzeige