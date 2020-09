French Open: Alexander Zverev locker in zweite Runde - auch Dominik Koepfer weiter

Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev hat bei den French Open ohne Mühe die zweite Runde erreicht. Zwei Wochen nach seiner bitteren Final-Niederlage bei den US Open gegen Dominic Thiem aus Österreich setzte sich Zverev am Sonntagabend in Paris gegen dessen Landsmann Dennis Novak mit 7:5, 6:2, 6:4 durch. Der 23-Jährige benötigte bei regnerischem Wetter nur 2:05 Stunden für seinen Erfolg und überstand als zweiter deutscher Tennisprofi die erste Runde.

Zuvor hatte schon Davis-Cup-Profi Dominik Koepfer hat bei den French Open den Wetterkapriolen getrotzt und bei seiner Paris-Premiere die zweite Runde erreicht. Der 26-Jährige gewann am Sonntag im Stade Roland Garros gegen den Franzosen Antoine Hoang 6:2, 3:6, 6:1, 6:1 und knüpfte dabei an seine starken Leistungen auf Sand in diesem Jahr an. In der zweiten Runde bekommt es Koepfer nun mit dem Schweizer Stan Wawrinka zu tun, der Andy Murray klar in drei Sätzen bezwang.