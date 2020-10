French Open: Qualifikant Daniel Altmaier düpiert Jan-Lennard Struff - Siegemund besiegt Görges

Qualifikant Daniel Altmaier hat bei den French Open das deutsche Duell gegen Jan-Lennard Struff gewonnen und überraschend in Paris die dritte Runde erreicht. Der 22-Jährige setzte sich am Donnerstag unerwartet deutlich mit 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 durch und steht bei seinem Grand-Slam-Debüt damit als zweiter deutscher Tennisprofi nach Alexander Zverev in der dritten Runde. Altmaier, der wegen mehrerer Verletzungen 2018 fast komplett pausieren musste, nutzte nach 2:32 Stunden seinen ersten Matchball. „Ich bin natürlich sehr zufrieden, wie es heute gelaufen ist“, sagte Altmaier mit einer überschaubaren Portion Euphorie in der Stimme. „Wenn ich mein Spiel zusammenhabe, dann weiß ich, dass ich mithalten kann und Spieler wie Struff auch dominieren kann“, sagte Altmaier. Er trifft jetzt auf den an Nummer sieben gesetzten Italiener Matteo Berrettini.

Laura Siegesmund besiegt Julia Görges

Bei den Damen gewann Laura Siegemund das deutsche Duell gegen Julia Görges mit 1:6, 6:1, 6:3 und steht damit erstmals in Paris in Runde drei. „Es waren wieder extreme Bedingungen. Es kommt hier wirklich darauf an, dass man flexibel ist und sich Tag für Tag auf die neuen Umstände einstellt“, sagte Siegemund, die nun am Samstag auf Petra Martic aus Kroatien trifft.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic, der bei den US Open disqualifiziert worden war, gibt sich weiter keine Blöße. Der 33 Jahre alte Serbe gewann am Donnerstag in Paris gegen den Litauer Ricardas Berankis mühelos mit 6:1, 6:2, 6:2. Djokovic benötigte lediglich 83 Minuten für seinen Erfolg und geriet nie in Gefahr. Am Mittwoch hatten bereits die Favoriten Rafael Nadal und Dominic Thiem ohne Satzverlust die nächste Runde erreicht.