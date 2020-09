French Open der Junioren: Legende Patty Schnyder macht Angelina Wirges fit für Paris

Inzwischen lebt die Linkshänderin, die erst 2018 nach einem zwischenzeitlichen Comeback final vom Leistungssport zurücktrat, mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Isernhagen.

Auf der einen Seite Angelina Wirges, ein aufstrebendes 18-jähriges Talent aus Hannover, das am Mittwoch nach Paris zu seinem zweiten Junior Grand Slam reist. Auf der anderen Seite Patty Schnyder, eine Tennislegende. Hinter der inzwischen 41-jährigen Schweizerin liegt ein bewegtes Tennisleben mit 60 Starts bei Grand Slam-Turnieren, elf Siegen bei Weltranglistenturnieren und einem Aufstieg bis auf Platz sieben des internationalen Rankings.

Im Vorfeld des Juniorenturniers der French Open treffen diese zwei Tenniswelten aufeinander. Schnyder, die an der Tennisbase als Teilzeittrainerin und Beraterin fungiert, stimmt Wirges nicht nur spielerisch auf dieses besondere Turnier ein, sondern hat auch massenhaft Tipps parat. „Ich will hier meine Erfahrungen weitergeben“, betont sie.

"Schaue keine alten Matches an"

Und gleich in den ersten Minuten ist zu erkennen, dass sich Schnyder komplett auf die junge Spielerin einstellt: „Was willst du machen?“, fragt sie. Und derzeit sind es die Übergänge zum Netz, bei denen es hapert bei der Jüngeren. Also wird genau das trainiert. Immer wieder treffen sich beide zwischendurch am Netz, tauschen sich aus, Schnyder gibt technische und taktische Anweisungen.

Dennoch wirkt sie niemals wie eine Trainerin. Sie arbeitet nicht mit dem erhobenen Zeigefinger oder gar einer divenhaften Attitüde. Sie plaudert, lacht, zeigt dazu immer wieder ihr erfrischend variables Tennis, das sie in ihrer besten Zeit so abhob von der Masse ausschließlich mit Kraft agierender Spielerinnen. Eine Zeit, die für sie abgeschlossen ist. „Es war eine tolle und intensive Phase, aber ich gehöre nicht zu denen, die sich alte Matches anschauen“, stellt sie klar. „Ich lebe im Hier und Jetzt.“