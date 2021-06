French Open der Juniorinnen: Reifeprüfung in Paris für Nicole Rivkin

Eigentlich war Nicole Rivkin über Pfingsten latent genervt. Und der Grund lag nicht einmal beim Tennis. Dass ihr auserkorener Lieblingsfußballverein Werder sich aus der Bundesliga verabschiedete, drückte der gebürtigen Bremerin ziemlich aufs Gemüt. Doch dann kam eine E-Mail, die pure Freude auslöste. „Ich bin drin“, funkte sie auch gleich an ihren Trainer Lars Gruner. Drin im Hauptfeld des Junior-Grand-Slams der French Open. Und damit mittendrin in der Realisation eines Traums.

„Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht, ich freue mich so sehr auf das Turnier“, sagt die 18-Jährige, die nun mittlerweile seit sechs Jahren in der Tennisbase Hannover lebt. Sechs Jahre, die mit klein gesteckten Zielen angefangen haben. „Sechs Jahre, in denen sich Nicole von einem kleinen Mädchen, das manchmal bockig und zickig war, zu einer richtig guten Spielerin und Persönlichkeit entwickelt hat“, sagt Gruner.