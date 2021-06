French Open: Kohlschreiber scheitert in Runde drei, Struff folgt Zverev ins Achtelfinale

Routinier Philipp Kohlschreiber hat das Achtelfinale bei den French Open klar verpasst. Der 37 Jahre alte Tennisprofi aus Augsburg verlor in Paris am Samstag sein Drittrundenspiel gegen den an Nummer zehn gesetzten Argentinier Diego Schwartzman deutlich mit 4:6, 2:6, 1:6. Dabei konnte Kohlschreiber zu keiner Zeit an seine bislang so guten Leistungen im Stade Roland Garros anknüpfen. Schwartzman nutzte nach 2:02 Stunden seinen zweiten Matchball. Anzeige

Dafür ist Jan-Lennard Stuff ins Achtelfinale eingezogen. Der 31 Jahre alte Warsteiner gewann gegen das spanische Top-Talent Carlos Alcaraz in drei Sätzen mit 6:4, 7:6 (7:3), 6:2 und zeigte dabei eine überzeugende Leistung. Für Struff ist es die zweite Achtelfinal-Teilnahme im Stade Roland Garros nach 2019. In der Night Session kommt am Samstag noch Dominik Koepfer gegen Grand-Slam-Legende Roger Federer zum Einsatz. Zverev trifft am Sonntag, dann bereits im Achtelfinale, auf den Japaner Kei Nishikori. Struff wird am Montag auf den Mann treffen, der Kohlschreiber rausgekegelt hat – Diego Schwartzman.