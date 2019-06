French Open im Liveticker: Das Finale zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem

Vorjahressieger Rafael Nadal aus Spanien und der Österreicher Dominic Thiem bestreiten am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport) das Endspiel der French Open. Vor einem Jahr standen sich Nadal und Thiem ebenfalls in Paris im Finale gegenüber. Durch einen 6:4, 6:3, 6:2-Erfolg gewann Nadal damals seinen elften Titel in Roland Garros. Mit einem weiteren Sieg am Sonntag wäre er der erste Profi der Tennisgeschichte, der zwölf Mal bei ein und demselben Grand-Slam-Turnier gewinnt. Im direkten Vergleich mit Thiem führt Nadal 8:4, seine Bilanz bei den French Open lautet 92:2 Siege.