Vor 30 Jahren: Michael Chang besiegt Ivan Lendl sensationell bei den French Open

Es ist die letzte Dreistigkeit, die sich der kleine Michael Chang gegen den großen Ivan Lendl an diesem Tag erlaubt. Nach vier Stunden und 43 Minuten hat der junge US-Amerikaner Matchball gegen den hohen Favoriten aus der Tschechoslowakei. Zweiter Aufschlag Lendl, aber Chang wartet nicht an der Grundlinie auf den Service, sondern stellt sich weit ins Feld, direkt an die Aufschlaglinie. Die Zuschauer raunen, johlen, pfeifen. Ivan Lendl schaut hilflos zum Schiedsrichter, hebt beide Arme und - serviert einen Doppelfehler. Die Sensation ist perfekt. Der von Krämpfen geschüttelte David hat den übermächtigen Goliath in einem denkwürdigen Tennismatch besiegt.

Es war ein verrücktes Tennisspiel, das die Zuschauer bei den French Open auf den Tag genau vor 30 Jahren begeisterte. John McEnroe nannte es später einmal sogar "das verrückteste Match, das jemals in Paris, wenn nicht in der ganzen Tennisgeschichte gespielt wurde". Dabei sah an diesem 5. Juni 1989 anfangs alles nach einem ganz normalen Achtelfinale aus. Ivan Lendl, der insgesamt 270 Wochen und auch an diesem Tag an der Spitze der Weltrangliste stand, hatte die ersten beiden Sätze gegen den US-amerikanischen Nobody Michael Chang gewonnen. Doch Chang konterte und entschied den dritten und den vierten Satz für sich.

Michael Chang im fünften Satz von Krämpfen geplagt

Dann kommt der fünfte Satz, ein Satz für die Ewigkeit. Michael Chang kann sich kaum noch bewegen, Krämpfe durchzuckten seine Waden. Trotzdem gelingt ihm gleich zu Beginn des Satzes ein Break. Chang setzt sich während der Seitenwechsel gar nicht mehr auf seinen Stuhl, weil er Angst hat, nicht wieder aufstehen zu können. Er spielt immer wieder Mondbälle, hohe, langsame Bälle, mit denen früher auch Gabriela Sabatini Steffi Graf zu entnerven versuchte. Zwischendurch aber sprintet der Weltranglisten-15. plötzlich wieder über den Platz und schlägt harte Vor- und Rückhände, als hätte ihn von einer Sekunde auf die andere eine unsichtbare Göttin der augenblicklichen Regeneration geküsst.

Und dann der Augenblick, über den Tennis-Fans bis heute sprechen. Bei 4:3 und 15:30 serviert Michael Chang. Aber er wirft den Ball nicht hoch, sondern schlägt in einem für alle überraschenden Moment von unten auf. Mit viel Schnitt. Lendl retourniert vollkommen perplex, muss ans Netz vorrücken, wo er sich nie wirklich wohl fühlte, und wird von Chang passiert. Die Fernsehkamera fängt nach diesem Ballwechsel einen Zuschauer ein, der sich mit beiden Händen an den Kopf fasst, lacht, mit dem Finger Richtung Platz zeigt, wieder lacht. Ungläubig. Dieser Moment auf der roten Asche von Paris, er war incroyable, unglaublich.

Chang bringt seinen Aufschlag zum 5:3 durch, und steht wenige Minuten später provokant und siegessicher bei seinem Matchball an die Aufschlaglinie. _Nach Lendls Doppelfehler sinkt er zusammen wie eine Marionette, deren Fäden man abgeschnitten hat._

Changs erster und einziger Grand-Slam-Titel

Doch die Reise des US-Amerikaners taiwanesischer Abstammung war mit diesem Sieg noch nicht zu Ende. Er gewann auch sein Viertelfinale gegen Ronald Agenor, das Halbfinale gegen Andrej Tschesnokow und wurde nach einem Fünf-Satz-Sieg gegen Stefan Edberg der jüngste Grand-Slam-Sieger aller Zeiten - ein paar Monate jünger noch als Boris Becker bei seinem Wimbledon-Sieg 1985. Ein Rekord, den er bis heute hält. Mit seinem Sieg begann die große Ära der US-Amerikaner im Welttennis, die Epoche der Jugendfreunde Chang, Andre Agassi, Pete Sampras und Jim Courier. Für Michael Chang allerdings blieb Paris der einzige Grand-Slam-Titel.

Spezieller Aufschlag von Chang wieder in aller Munde

In diesen Tagen ist Changs Geniestreich von damals wieder in aller Munde. Denn die Tennis-Elite entdeckt den Aufschlag von unten gerade als taktisches Mittel. Nick Kyrgios, das griechische Enfant terrible der Szene, ärgerte im Februar Rafael Nadal mit einem solchen Service. Kyrgios wiederholte dies auch gegen andere Gegner, aber auch Pierre Hugues Herbert und Monica Niculescu überraschten damit ihre Gegner. Auch vor wenigen Tagen kam das neue Taktikmittel in der ersten Runde von Paris zum Einsatz, Alexander Bublik verlor den Punkt aber gegen Rudi Molleker.

Tennispuristen kritisieren dies als Respektlosigkeit gegenüber dem Gegner, wenn nicht sogar gegenüber dem ganzen Tennissport. Befürworter hingegen sehen den Aufschlag von unten als probates Mittel, den Rückschläger aus dem Konzept zu bringen. Kein Spieler hat schließlich das Recht, sich ständig ganz hinten am Zaun auf einen 230 km/h schnellen Aufschlag einstellen zu können.

Chang trainiert heute Kei Nishikori

Michael Chang schaut sich diese Entwicklung dieser Tage mit der für ihn typischen Ruhe und Ausgeglichenheit aus der Coaching-Box seines Schützlings Kei Nishikori an. Den Japaner trainiert er seit fünf Jahren und hat ihn bis auf Platz vier der Weltrangliste geführt. Ob Nishikori, der sein Viertelfinale am Dienstag gegen Rafael Nadal verloren hat, jemals Mondbälle oder verrückte Aufschläge in sein Spiel aufnehmen wird, muss sich zeigen. Michael Chang jedenfalls hat nach seinem legendären Sieg gegen Ivan Lendl nie wieder von unten aufgeschlagen.

20! Alle Grand-Slam-Titel von Roger Federer im Überblick Wimbledon, 2003: Fast 15 Jahre ist es her, dass der große King Roger seine erste große Trophäe in die Luft stemmte. Der Rasen in Wimbledon wird in den kommenden Jahren Federers liebster Untergrund. ©

