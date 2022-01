Nur geimpfte Teilnehmer bei French Open: Novak Djokovic droht nächstes Grand-Slam-Turnier zu verpassen

Darf Novak Djokovic auch bei den French Open nur die Zuschauer-Rolle einnehmen? Die französische Sportministerin Roxana Maracineanu gab via Twitter bekannt, dass die Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in Paris nur als geimpfter Spieler möglich sei. Sollte der serbische Tennis-Star bis zum Turnier-Beginn am 22. Mai nicht komplett geimpft sein, würde er nach den aktuell laufenden Australian Open auch das große Event in Frankreich verpassen - und damit auch eine mögliche Titelverteidigung.

