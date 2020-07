Grünes Licht von der Politik: Bis zu 10.000 Tennis-Fans bei French Open in Paris zugelassen

Die French Open der Tennisprofis sollen trotz der schwierigen Lage in der Coronavirus-Krise mit Zuschauern gespielt werden. Etwa „50 bis 60 Prozent“ der normalen Publikums-Kapazität sei bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris vom 27. September bis 11. Oktober von der Politik erlaubt worden , teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Demnach könnten unter Auflagen an den letzten Tagen der zweiwöchigen Veranstaltung etwa 10 000 Zuschauer auf der Anlage sein. Maximal vier Personen dürfen nebeneinandersitzen, dazwischen soll jeweils ein Sitz freibleiben.

Wimbledon, 2003: Fast 15 Jahre ist es her, dass der große King Roger seine erste große Trophäe in die Luft stemmte. Der Rasen in Wimbledon wird in den kommenden Jahren Federers liebster Untergrund. ©

Noch pausiert die weltweite Tour bis Ende Juli. Nach fünfmonatiger Pause soll ab Anfang August wieder gespielt werden. Bei den Damen geht es am 3. August mit dem Sandplatz-Turnier in Palermo wieder los. Die Herren starten rund zwei Wochen später beim Hartplatz-Event in Washington. Ab dem 31. August sind die US Open in New York noch vor leeren Rängen geplant.