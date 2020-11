French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies bei den ATP Finals ausgeschieden

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies hat bei den ATP Finals in London den Einzug ins Halbfinale knapp verpasst. Die beiden French-Open-Sieger mussten sich in London am Donnerstagabend gegen Rajeev Ram aus den USA und den Briten Joe Salisbury im Match Tiebreak mit 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 4:10 geschlagen geben und schieden damit in der Vorrunde aus.

