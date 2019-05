French Open: Zverev kämpft sich in die nächste Runde - Siegemund ausgeschieden

Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale trifft Zverev auf den an Nummer 30 gesetzten Serben Dusan Lajovic oder den Franzosen Elliot Benchetrit. Zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers in Paris hatte Zverev gegen den Australier John Millman noch fünf Sätze für das Weiterkommen gebraucht.

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat bei den French Open souverän die dritte Runde erreicht. Der an Nummer fünf gesetzte Hamburger gewann am Donnerstag gegen den schwedischen Qualifikanten Mikael Ymer 6:1, 6:3, 7:6 (7:3). Nach 1:59 Stunden nutzte der 22-Jährige seinen dritten Matchball gegen den zwei Jahre jüngeren Ymer.

Laura Siegemund in Runde zwei gescheitert

Laura Siegemund hingegen ist in Paris als sechste der anfangs sieben deutschen Tennis-Damen ausgeschieden. Die 31 Jahre alte Metzingerin verlor am Donnerstag gegen die an Nummer 15 gesetzte Belinda Bencic aus der Schweiz mit 6:4, 4:6, 4:6. Die Partie war am Vortag beim Stand von 4:4 im dritten Satz wegen Dunkelheit abgebrochen worden. Bereits in der ersten Runde gescheitert waren Angelique Kerber, Julia Görges, Antonia Lottner, Tatjana Maria und Mona Barthel.

Görges hatte am Mittwoch zwei Tage nach ihrem Erstrunden-Aus die Trennung von ihrem Trainer Michael Geserer bekanntgegeben. Neuer Coach der deutschen Nummer zwei wird der 27 Jahre alte Ex-Profi Sebastian Sachs. Görges arbeitete seit 2016 mit Geserer zusammen und gewann unter dem Regensburger fünf ihrer sieben Titel.