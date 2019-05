Freude bei den Piranhas: SCM-Handballerinnen sind Vizemeister

Markranstädt. Neben den HCL-Frauen bestritten auch die Handballerinnen des SC Markranstädt am 1. Mai ihr letztes Drittliga-Spiel der Saison. Und auch im Sportcenter der Sportstadt am See herrschte eine gelöste Party-Stimmung. Denn was keiner zu Saisonbeginn geahnt hätte, ist seit Mittwoch 17.30 Uhr Realität: Die Piranhas verlieren nur drei ihrer 22 Spiele und sind Vizemeister der Staffel Ost. Damit holen sie ihr bestes Ergebnis seit zehn Jahren und machen den Doppelsieg der Region Leipzig perfekt.