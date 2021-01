Freude bei der BSG Chemie: Leipzigs Stadtrat genehmigt neues Funktionsgebäude

Leipzig. Wenn alles nach Plan läuft, steht in drei Jahren ein funkelnagelneues, umweltfreundliches Funktionsgebäude auf dem Gelände der BSG Chemie Leipzig . Der Stadtrat beschloss am Mittwoch das Bauvorhaben im Alfred-Kunze-Sportpark, verbunden mit der Sanierung der zugehörigen Medienanschlüsse, im Wert von vier Millionen Euro. Auf das Gebäude entfallen dabei 3,25 Millionen Euro und für die Mediensanierung bis zum Funktionsgebäude 0,75 Millionen Euro.

Nutzfläche verdoppelt sich

Mit 1,8 Millionen Euro unterstützt das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat das Vorhaben im Rahmen des Förderprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Die Stadt als Eigentümer des AKS finanziert das Projekt mit 2,2 Millionen Euro. Die Maßnahme ist Teil des Entwicklungskonzepts 2040, das die BSG Chemie gemeinsam mit der Stadt ausgearbeitet hat. In dessen Rahmen stehen 15 große Modernisierungen an, um den schlechten baulichen Zustand im Leutzscher Holz zu überwinden.