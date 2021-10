Freude beim SV Babelsberg: RB Leipzig verzichtet auf Anteil an Pokal-Einnahmen

Potsdam. Für den SV Babelsberg 03 ist es ein Fußballfest. Denn am Dienstagabend (18.30 Uhr, Sky) erwartet der Regionalligist in der zweiten Runde des DFB-Pokals den deutschen Vizemeister RB Leipzig im Karl-Liebknecht-Stadion. Dass der Favorit den Gastgebern Tore oder sogar das Weiterkommen schenken wird, darf als ausgeschlossen gelten. Eine Art Präsent gibt es seitens der Sachsen dennoch für die Hausherren: RB verzichtet auf seinen Anteil an den Einnahmen aus der Partie. Das teilten die Babelsberger auf ihrer Webseite mit. Den Sachsen hätten 45 Prozent der Zuschauereinnahmen zugestanden.

"Für unseren Verein bedeutet der Aufwand um die Organisation einer zweiten Hauptrunde einen riesigen Mehraufwand, weit über das übliche Maß hinaus, in welchem alle Mitarbeiter in den vergangenen Wochen Hand in Hand auf den bevorstehenden Dienstag hinarbeiteten und -eiferten", so die Vorstandsvorsitzende Katharina Dahme. „Dass wir früh gemeinsam mit unseren Gästen in einen guten, professionellen und vertrauten Austausch gehen konnten und das Angebot eines Verzichts auf die Einnahmenteilung erhielten, schaffte umso mehr Vorfreude“, ergänzte der Vorstandsvorsitzende Björn Laars.