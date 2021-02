Freude in Leutzsch: Chemie-Kapitän Stefan Karau verlängert Vertrag

Leipzig. Es war eine wichtige Frage, die bisher niemand beantworten wollte oder konnte: Bleibt er oder bleibt er nicht? Nun haben Verein und Spieler es verkündet: der „Capitano“ hängt ein weiteres Jahr dran, bleibt der BSG Chemie erhalten. „So wollte ich nicht abtreten, mitten in dieser Situation mit Corona und all den Einschränkungen. Es macht riesigen Spaß mit dem Team, ich fühle mich topfit und deshalb ist die Entscheidung so gefallen“, sagte Karau. Natürlich wurde der Schritt zuvor in der Familie besprochen, deren Meinung mit ausschlaggebend war.

Anzeige