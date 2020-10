Freundschaftsspiel im Liveticker: Deutschland trifft in Köln auf die Türkei

Die geplante Charme-Offensive mit einer Freikartenaktion muss der Deutsche Fußball-Bund notgedrungen verschieben. Höchstens 300 Zuschauer dürfen wegen der angespannten Infektionslage beim Länderspiel-Test der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei am Abend (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in das 50.000 Plätze bietende Kölner Stadion.

Joachim Löw will das erste von drei Länderspielen innerhalb von sieben Tagen dazu nutzen, Akteuren aus der zweiten Reihe sowie den Neulingen im Kader eine Bewährungsmöglichkeit zu geben. Dem Bundestrainer passt das für den DFB finanziell wichtige Testspiel vor den Nations-League-Partien gegen die Ukraine und die Schweiz nicht wirklich in den Zeitplan bei der Weiterentwicklung der Mannschaft Richtung Europameisterschaft 2021. So verzichtet er gegen die Türken freiwillig auf den kompletten Bayern-Block. Und Löw bat die Fans daheim vorm Fernseher schon vorab um ein wenig Nachsicht. "Ich kann nicht erwarten, dass nach einer Trainingseinheit alles funktioniert." Trotzdem will er die "Sache positiv angehen".