Freundschaftsspiele: England besiegt Wales im Briten-Duell – Belgien trotz Batshuayi-Tor nur Remis

Die Playoffs zur EM-Qualifikation sind in vollem Gange , aber auch die schon qualifizierten Mannschaften nutzen die Länderspielpause, um sich einzuspielen. Deshalb trafen am Donnerstagabend England und Wales im Duell der Briten aufeinander und Belgien bestritt einen Test gegen die Elfenbeinküste .

England - Wales 3:0 (1:0)

Beide Teams traten durchaus prominent besetzt, aber auch mit Debütanten zum Nachbarschaftsduell aus Großbritannien an. Weil die Elf von Gareth Southgate so zusammengesetzt noch nie miteinander gespielt hatte, fanden die Waliser, bei denen Superstar Gareth Bale fehlte, Wege, zu Spielanteilen zu kommen. Aber in Führung gingen nach einigem Hin und Her die Engländer durch Dominic Calvert-Lewin (26.). Die knappe Führung hielt bis zum Halbzeitpfiff. Nach der Pause kamen die Three Lions in Spielfluss und übernahmen die Kontrolle über die Partie. Obwohl sie eher ruhig verwalteten, legten sie durch Conor Coady (53.) und Danny Ings (63.) nach. Weitere gute Chancen blieben ungenutzt.