Klimastreik statt Training? RB Leipzigs Nagelsmann würde Spieler nicht bestrafen

Leipzig. "Wir leben auf einem sehr schönen Planeten, haben eine tolle Welt und die sollten wir auch erhalten", mit diesen Worten hat sich Julian Nagelsmann für eine Intensivierung des Klimaschutzes stark gemacht. Der Trainer von RB Leipzig verriet in der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Werder Bremen , wie er reagieren würde, wenn einer seiner Spieler für einen Besuch der Fridays-for-Future-Demos das Training schwänzen würde: "Wenn es für die gute Sache ist, könnte ich darüber hinwegsehen." Den Einsatz der Demonstranten begrüßte der Coach und zeigte sich optimistisch: "Wenn Leute dafür kämpfen, können wir den Abwärtstrend stoppen." Gleichzeitig sei es notwendig "konkrete Maßnahmen" zu ergreifen.

Der 32-Jährige verdeutlichte auch, dass ihn im privaten Leben Umwelt-Themen umtreiben: "Ein Beispiel ist das Einkaufen. Wenn man da mal überlegt, wie kompliziert es ist, plastikmüllfrei zu leben. Das ist nahezu nicht möglich." Nagelsmann forderte in diesem Zusammenhang Produzenten auf, Verpackungen herzustellen, die nicht aus zu vielen Materialen bestehen, um ein besseres Recycling zu ermöglichen: „Wenn da unterschiedlichen Materialien an einem Joghurt-Becher sind, wird der am Ende verbrannt und das ist nicht zuträglich für das Klima."