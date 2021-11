„Friedensnobelpreis für Mats Hummels“: Co-Trainer Trautmann tobt nach bitterem DFB-Pokalaus für Dynamo Dresdens U19

Dresden. Dynamo Dresdens ersatzgeschwächte U19 ist am Sonnabend nach großem Kampf in Unterzahl durch eine 0:1-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf im Achtelfinale des DFB-Pokals der Junioren ausgeschieden – genau zehn Wochen nach dem 3:1-Erstrundentriumph nach Verlängerung gegen den VfL Wolfsburg . „Wir haben uns richtig viel Mühe gegeben, ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen“, resümiert Co-Trainer Andreas Trautmann. Das Pokalduell des Nord-Nordost-Bundesligisten beim Vertreter der Weststaffel war lange offen. Die Gastgeber dominierten im heimischen Paul-Janes-Stadion zwar das Geschehen, doch die Schwarz-Gelben konnten immer wieder Nadelstiche setzen. Klare Einschussmöglichkeiten blieben auf beiden Seiten Mangelware.

Dynamo schwächt sich selbst

Das Tor des Tages gelang Luis Mankartz in der 69. Minute mit einem Flachschuss aus der Distanz, mit dem er SGD-Schlussmann Erik Herrmann tunnelte. „Leider ein Torwartfehler. Das war ein eigentlich leichter Ball, den er in Gedanken schon sicher hatte, aber durch die Hosenträger rutschen ließ“, berichtet Andreas Trautmann. Zu dem Zeitpunkt agierte die Sportgemeinschaft allerdings schon seit fünf Minuten mit einem Mann weniger auf dem Rasen. Schiedsrichter Julian Meckfessel hatte Dresdens Mittelfeldmann Bennet Magnus Haffke für eine Tätlichkeit mit einer Roten Karte bestraft (64.). „Kann man geben“, sagt Andreas Trautmann. „Unser Spieler hat sich über ein Foul aufgeregt und seinen Gegenspieler mit den Händen weggeschubst, was er natürlich nicht machen darf.“