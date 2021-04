Bericht: Kandidat für Funkel-Nachfolge? Köln-Sportchef Heldt führt Gespräche mit Stöger

Für Friedhelm Funkel ist nach Ablauf der aktuellen Bundesliga -Saison wieder Schluss als Trainer beim 1. FC Köln . Diese Entscheidung stehe definitiv fest, betonte der 67-Jährige zuletzt . Die Rheinländer müssen sich daher nach einer adäquaten Lösung für die kommende Spielzeit umsehen. Ein Kandidat bei den Kölnern ist offenbar auch Peter Stöger. Wie der Kicker berichtet, will sich Sport-Geschäftsführer Horst Heldt am Wochenende mit dem Österreicher treffen, um etwaiges Interesse auszuloten. Neben Stöger zählt das Blatt auch Thorsten Fink (aktuell vereinslos) und Steffen Baumgart ( SC Paderborn , ab Sommer ohne Vertrag) zu den Kandidaten auf die Funkel-Nachfolge.

Der Weg zu einem Engagement in Köln und für die Nachfolge von Funkel wäre damit frei. Dieser hatte bereits nach seiner Beurlaubung bei Fortuna Düsseldorf im Januar 2020 sein Karriere-Ende verkündet, nahm aber das Angebot der abstiegsbedrohten Kölner an, weil er in Pandemie-Zeiten nicht wie geplant reisen konnte. Beim Amtsantritt hatte er versichert, nur für sechs Spiele zurückzukehren und das in der Folge nachdrücklich bestätigt. "Nein, ich möchte einfach kein ganzes Jahr mehr machen", sagte der 67-Jährige dem Express: "Ich merke die Belastung schon. Es war alles von null auf hundert in einer Woche. Ich bin zwar fit, aber das möchte ich mir nicht noch ein ganzes Jahr zumuten."