Friedhelm Funkel erklärt: Darum komme ich für den 1. FC Köln aus der Trainer-Rente zurück

Eigentlich wollte Friedhelm Funkel nie wieder an der Seitenlinie stehen - doch nun ist er auf Retter-Mission beim 1. FC Köln. Für sechs Spiele übernimmt der Ex-Trainer von Fortuna Düsseldorf nun bei den Domstädtern und soll den Klassenerhalt mit der Mannschaft schaffen. Warum er seine Meinung änderte und aus der angekündigten Trainer-Rente zurückkommt, erklärte er nun am Montag auf einer Pressekonferenz.

Dabei hatte Funkel noch im Januar 2020 verkündet, dass er nie wieder ein Profi-Team trainieren wolle. "Das ist meine letzte Trainerstation, weil ich niemals wieder eine Mannschaft finde, die charakterlich so stark ist", sagte er nach seinem Abgang bei Fortuna Düsseldorf. Kritiker sagen, dass er mit seiner Rückkehr nun an Glaubwürdigkeit verliert. "Ich hatte dort auch eine schöne Zeit und was ich damals gesagt habe, zählt auch heute noch. Ich hatte ein gutes Verhältnis zur Mannschaft und zu den Fans. Ich wusste damals nicht, was im Leben alles passieren kann - und das war die traurige Corona-Zeit", so Funkel. Nach dem Saisonende soll dann aber wirklich Schluss sein, erklärte er.