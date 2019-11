Friedhelm Funkel nimmt Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac in Schutz : "Zu häufig zu Unrecht kritisiert"

Vor dem Duell mit dem FC Bayern München verteidigt Düsseldorf-Coach Friedhelm Funkel den Ex-Trainer der Münchener. Etwa drei Wochen nach der Entlassung von Niko Kovac nimmt der Trainerfuchs den Kroaten in Schutz. "Niko ist viel zu häufig zu Unrecht kritisiert worden" , sagte Funkel in einem Interview mit der Abendzeitung.

Der 65-Jährige greift beim Blick auf die letzten Spiele des Rekordmeisters unter Kovac auch die Spieler an. Sie hätten es nicht hinbekommen und wären ebenfalls in der Pflicht gewesen. "Das war nicht gerecht. Ich habe bewundert, wie ruhig er geblieben ist. Das war außergewöhnlich gut", sagte der Funkel über den Kroaten. Sein Nachfolger und vorerst Interimstrainer Hansi Flick habe "die richtigen Maßnahmen ergriffen, um die Bayern zu stabilisieren. Bayern hat viele Gegentore bekommen, das war unüblich", so Funkel vor dem Duell mit dem amtierenden Doublesieger.