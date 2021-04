Sägen "am Kultstatus" - Düsseldorf-Fans reagieren enttäuscht auf Funkel-Rückkehr zum 1. FC Köln

Friedhelm Funkel soll beim 1. FC Köln zum Retter in der Not werden. Der 67 Jahre alte Trainer kommt als Nachfolger des am Sonntag entlassenen Markus Gisdol zu den akut abstiegsgefährdeten Rheinländern – zunächst für die verbleibenden sechs Bundesliga-Spiele bis zum Saisonende. Schon am Samstag muss der neue Coach mit dem aktuellen Tabellen-17. beim Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen liefern und bestmöglich den Drei-Punkte-Rückstand zum Relegationsplatz 16 verkürzen.

