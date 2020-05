Ex-Trainer Friedhelm Funkel warnt Fortuna Düsseldorf: "Gehörig unter Druck" - Lob für Werder Bremen

Mit dem ersten Sieg nach sieben Spielen ohne Dreier hat sich Werder Bremen am Samstag im Abstiegskampf zurückgemeldet. Für Ex-Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel ist der wichtige Erfolg gegen Freiburg auch der Lohn für das konsequente Festhalten an Coach Florian Kohfeldt, der in den vergangenen Monaten massiv in die Kritik geraten war.