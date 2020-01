Friedhelm Funkel spricht über Düsseldorf-Krise und unsichere Zukunft: "Bin nicht blauäugig"

Die Woche war aufreibend, der Job ist nicht mehr sicher und die Mannschaft ist nun Letzter - doch Friedhelm Funkel verbreitete am Sonntagabend puren Optimismus. "Wenn wir so weiterspielen, werden wir Punkte holen und die eine oder andere Mannschaft überholen. Davon bin ich nach diesem Auftritt mehr denn je überzeugt", sagte der Trainer von Bundesligist Fortuna Düsseldorf nach der 0:3 (0:1)-Niederlage bei Bayer Leverkusen trotzig und kämpferisch. "Ich muss meine Mannschaft wirklich loben, sie hat Leverkusen einen großen Fight geliefert", so der 66-Jährige weiter.

Das nächste Spiel gegen Eintracht Frankfurt könnte für Funkel zum Endspiel werden. Denn die Zahlen sind ernüchternd: Nur eines der letzten neun Spiele hat die Fortuna gewonnen, in fünf der letzten sechs Partien schoss sie kein Tor. Dennoch wertete Funkel die Niederlage in Leverkusen als Schritt nach vorne. Und als Zeichen der Mannschaft, nachdem unter der Woche Kritik aus Vereinskreisen an die Öffentlichkeit gelangt war. "Bei uns will der Ball derzeit nicht ins Tor. Die Moral der Mannschaft war allerdings einwandfrei. Wir sind in einer schwierigen Situation, aber dieses Spiel gibt uns Mut", war Funkel um Optimismus bemüht.

Funkel-Zukunft bei weiteren Pleiten unsicher

Weiter gibt sich Funkel sicher, dass die Kritik an ihm nicht aus Vorstandskreisen stammt, deshalb sei sie "unseriös". Dass der Vorstand ihm seitdem noch nicht demonstrativ den Rücken stärkte, stört den Routinier nach eigenen Worten nicht. „Was sollen sie auch sagen“, fragte er. „Ich bin zu 100 Prozent zufrieden, wie sie sich geäußert haben. Weil ich weiß, wie sie denken.“ Klar ist Funkel aber, dass es bei ausbleibendem Erfolg auch interne Diskussionen um seine Position geben wird. "Ich bin nicht blauäugig, ich weiß, wie es im Geschäft weitergeht, wenn wir weitere Spiele verlieren", sagte der Fortuna-Coach.

Funkel: "Es gibt kein Ultimatum"

Ein Job-Endspiel gibt es den Funkel-Aussagen zufolge jedoch nicht. "Es gibt kein Ultimatum. Das ist eine Erfindung von einigen Journalisten", konterte der 66-Jährige die Medienberichte. "Leute, die nicht im operativen Geschäft arbeiten, können kein Ultimatum stellen." Die Diskussionen dürften abflachen, sobald sich sportliche Erfolgserlebnisse einstellen, von denen Funkel trotz schwerwiegender Abgänge im Sommer überzeugt ist. "Natürlich stoßen wir an Grenzen. Man darf nicht vergessen: Wir haben im Sommer Unterschiedsspieler verloren", sagte er, fügte aber zugleich an: "Wir werden in den nächsten Wochen wieder Siege holen."