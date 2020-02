Bericht: Beurlaubtem Friedhelm Funkel winkt bei Pokalsieg von Fortuna Düsseldorf 100 000 Euro Prämie

Die Düsseldorfer hatten mit Siegen über den FC 08 Villingen (3:1), Erzgebirge Aue (2:1) und den 1. FC Kaiserslautern (5:2) das Ticket für das Viertelfinale gelöst. Während die Fortuna im Pokal also auf eine bis dato erfolgreiche Saison zurückblicken kann, befindet sich der Traditionsverein in der Bundesliga nach wie vor in akuter Abstiegsgefahr. Der Tabellen-16. liegt bereits vier Punkte hinter dem rettenden Ufer. Die Talfahrt in der Beletage hatte letztlich die Beurlaubung des einstigen Erfolgstrainers zur Folge.