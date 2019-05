Düsseldorf-Coach Friedhelm Funkel fällt vernichtendes Urteil: "Aufgeblasene Fußball-Welt"

„Es ist in der Art und Weise nicht nachzuvollziehen“, sagte der 65-Jährige am Samstag im ZDF-Sportstudio. „Ich will nicht unbedingt sagen, dass wir die Mülleimer sind. Aber die Trainer haben es schon schwer. Und es wird immer schwerer für uns, weil das eine aufgeblasene Welt ist. Das muss man einfach so sagen“, meinte Funkel, der mit Aufsteiger Düsseldorf den Klassenverbleib geschafft hat. In der Winterpause stand Funkel selbst im Mittelpunkte einer Vertragsposse.